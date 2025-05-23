QuotazioniSezioni
Valute / JWEL
Tornare a Azioni

JWEL: Jowell Global Ltd

1.77 USD 0.05 (2.91%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio JWEL ha avuto una variazione del 2.91% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.65 e ad un massimo di 1.80.

Segui le dinamiche di Jowell Global Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

JWEL News

Intervallo Giornaliero
1.65 1.80
Intervallo Annuale
1.45 3.71
Chiusura Precedente
1.72
Apertura
1.72
Bid
1.77
Ask
2.07
Minimo
1.65
Massimo
1.80
Volume
33
Variazione giornaliera
2.91%
Variazione Mensile
-6.35%
Variazione Semestrale
-8.76%
Variazione Annuale
-1.12%
21 settembre, domenica