Valute / JWEL
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
JWEL: Jowell Global Ltd
1.77 USD 0.05 (2.91%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio JWEL ha avuto una variazione del 2.91% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.65 e ad un massimo di 1.80.
Segui le dinamiche di Jowell Global Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JWEL News
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.35%
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.01%
- Jamieson Wellness Q2 2025 slides: China sales surge 70.8%, revenue up 7.7%
- Jamieson Wellness Q4 2024 slides: Revenue jumps 11%, China growth accelerates
- Jamieson Wellness Inc. Announces Voting Results from 2025 Annual Meeting of Shareholders
- Jamieson Wellness Inc. Announces Redemption of Series A Preference Shares
Intervallo Giornaliero
1.65 1.80
Intervallo Annuale
1.45 3.71
- Chiusura Precedente
- 1.72
- Apertura
- 1.72
- Bid
- 1.77
- Ask
- 2.07
- Minimo
- 1.65
- Massimo
- 1.80
- Volume
- 33
- Variazione giornaliera
- 2.91%
- Variazione Mensile
- -6.35%
- Variazione Semestrale
- -8.76%
- Variazione Annuale
- -1.12%
21 settembre, domenica