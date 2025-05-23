Devises / JWEL
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
JWEL: Jowell Global Ltd
1.77 USD 0.05 (2.91%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de JWEL a changé de 2.91% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.65 et à un maximum de 1.80.
Suivez la dynamique Jowell Global Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JWEL Nouvelles
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.35%
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.01%
- Jamieson Wellness Q2 2025 slides: China sales surge 70.8%, revenue up 7.7%
- Jamieson Wellness Q4 2024 slides: Revenue jumps 11%, China growth accelerates
- Jamieson Wellness Inc. Announces Voting Results from 2025 Annual Meeting of Shareholders
- Jamieson Wellness Inc. Announces Redemption of Series A Preference Shares
Range quotidien
1.65 1.80
Range Annuel
1.45 3.71
- Clôture Précédente
- 1.72
- Ouverture
- 1.72
- Bid
- 1.77
- Ask
- 2.07
- Plus Bas
- 1.65
- Plus Haut
- 1.80
- Volume
- 33
- Changement quotidien
- 2.91%
- Changement Mensuel
- -6.35%
- Changement à 6 Mois
- -8.76%
- Changement Annuel
- -1.12%
20 septembre, samedi