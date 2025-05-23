货币 / JWEL
JWEL: Jowell Global Ltd
1.74 USD 0.04 (2.35%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日JWEL汇率已更改2.35%。当日，交易品种以低点1.74和高点1.79进行交易。
关注Jowell Global Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
1.74 1.79
年范围
1.45 3.71
- 前一天收盘价
- 1.70
- 开盘价
- 1.75
- 卖价
- 1.74
- 买价
- 2.04
- 最低价
- 1.74
- 最高价
- 1.79
- 交易量
- 29
- 日变化
- 2.35%
- 月变化
- -7.94%
- 6个月变化
- -10.31%
- 年变化
- -2.79%
