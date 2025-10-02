- Visão do mercado
IWC: iShares Microcap ETF
A taxa do IWC para hoje mudou para 0.89%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 151.02 e o mais alto foi 154.06.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares Microcap ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
IWC Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de IWC hoje?
Hoje iShares Microcap ETF (IWC) está avaliado em 152.13. O instrumento é negociado dentro de 151.02 - 154.06, o fechamento de ontem foi 150.79, e o volume de negociação atingiu 38. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de IWC em tempo real.
As ações de iShares Microcap ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares Microcap ETF está avaliado em 152.13. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 21.45% e USD. Monitore os movimentos de IWC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de IWC?
Você pode comprar ações de iShares Microcap ETF (IWC) pelo preço atual 152.13. Ordens geralmente são executadas perto de 152.13 ou 152.43, enquanto 38 e 0.74% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de IWC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de IWC?
Investir em iShares Microcap ETF envolve considerar a faixa anual 95.25 - 154.06 e o preço atual 152.13. Muitos comparam 2.13% e 36.51% antes de enviar ordens em 152.13 ou 152.43. Estude as mudanças diárias de preço de IWC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares Micro-Cap ETF?
O maior preço de iShares Micro-Cap ETF (IWC) no último ano foi 154.06. As ações oscilaram bastante dentro de 95.25 - 154.06, e a comparação com 150.79 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares Microcap ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares Micro-Cap ETF?
O menor preço de iShares Micro-Cap ETF (IWC) no ano foi 95.25. A comparação com o preço atual 152.13 e 95.25 - 154.06 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de IWC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de IWC?
No passado iShares Microcap ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 150.79 e 21.45% após os eventos corporativos.
