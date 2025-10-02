报价部分
货币 / IWC
IWC: iShares Microcap ETF

152.13 USD 1.34 (0.89%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日IWC汇率已更改0.89%。当日，交易品种以低点151.02和高点154.06进行交易。

关注iShares Microcap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

IWC新闻

常见问题解答

IWC股票今天的价格是多少？

iShares Microcap ETF股票今天的定价为152.13。它在151.02 - 154.06范围内交易，昨天的收盘价为150.79，交易量达到38。IWC的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Microcap ETF股票是否支付股息？

iShares Microcap ETF目前的价值为152.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.45%和USD。实时查看图表以跟踪IWC走势。

如何购买IWC股票？

您可以以152.13的当前价格购买iShares Microcap ETF股票。订单通常设置在152.13或152.43附近，而38和0.74%显示市场活动。立即关注IWC的实时图表更新。

如何投资IWC股票？

投资iShares Microcap ETF需要考虑年度范围95.25 - 154.06和当前价格152.13。许多人在以152.13或152.43下订单之前，会比较2.13%和。实时查看IWC价格图表，了解每日变化。

iShares Micro-Cap ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Micro-Cap ETF的最高价格是154.06。在95.25 - 154.06内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Microcap ETF的绩效。

iShares Micro-Cap ETF股票的最低价格是多少？

iShares Micro-Cap ETF（IWC）的最低价格为95.25。将其与当前的152.13和95.25 - 154.06进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IWC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IWC股票是什么时候拆分的？

iShares Microcap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、150.79和21.45%中可见。

日范围
151.02 154.06
年范围
95.25 154.06
前一天收盘价
150.79
开盘价
151.02
卖价
152.13
买价
152.43
最低价
151.02
最高价
154.06
交易量
38
日变化
0.89%
月变化
2.13%
6个月变化
36.51%
年变化
21.45%
