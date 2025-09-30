QuotazioniSezioni
Valute / IWC
IWC: iShares Microcap ETF

153.01 USD 2.22 (1.47%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IWC ha avuto una variazione del 1.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 151.02 e ad un massimo di 153.01.

Segui le dinamiche di iShares Microcap ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IWC News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni IWC oggi?

Oggi le azioni iShares Microcap ETF sono prezzate a 153.01. Viene scambiato all'interno di 151.02 - 153.01, la chiusura di ieri è stata 150.79 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di IWC mostra questi aggiornamenti.

Le azioni iShares Microcap ETF pagano dividendi?

iShares Microcap ETF è attualmente valutato a 153.01. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 22.15% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di IWC.

Come acquistare azioni IWC?

Puoi acquistare azioni iShares Microcap ETF al prezzo attuale di 153.01. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 153.01 o 153.31, mentre 3 e 1.32% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di IWC sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni IWC?

Investire in iShares Microcap ETF implica considerare l'intervallo annuale 95.25 - 153.62 e il prezzo attuale 153.01. Molti confrontano 2.72% e 37.30% prima di effettuare ordini su 153.01 o 153.31. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di IWC con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares Micro-Cap ETF?

Il prezzo massimo di iShares Micro-Cap ETF nell'ultimo anno è stato 153.62. All'interno di 95.25 - 153.62, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 150.79 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares Microcap ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares Micro-Cap ETF?

Il prezzo più basso di iShares Micro-Cap ETF (IWC) nel corso dell'anno è stato 95.25. Confrontandolo con gli attuali 153.01 e 95.25 - 153.62 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda IWC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di IWC?

iShares Microcap ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 150.79 e 22.15%.

Intervallo Giornaliero
151.02 153.01
Intervallo Annuale
95.25 153.62
Chiusura Precedente
150.79
Apertura
151.02
Bid
153.01
Ask
153.31
Minimo
151.02
Massimo
153.01
Volume
3
Variazione giornaliera
1.47%
Variazione Mensile
2.72%
Variazione Semestrale
37.30%
Variazione Annuale
22.15%
03 ottobre, venerdì
10:05
USD
Discorso di Williams, Membro del FOMC
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Tasso di Disoccupazione
Agire
Fcst
4.2%
Prev
4.3%
12:30
USD
Libri Paga Non Agricoli
Agire
Fcst
84 K
Prev
22 K
12:30
USD
Tasso di Partecipazione
Agire
Fcst
62.2%
Prev
62.3%
12:30
USD
Guadagno Medio Orario m/m
Agire
Fcst
0.4%
Prev
0.3%
12:30
USD
Guadagno Medio Orario a/a
Agire
Fcst
3.9%
Prev
3.7%
12:30
USD
Libri Paga Privati Non Agricoli
Agire
Fcst
98 K
Prev
38 K
12:30
USD
Tasso di Disoccupazione U6
Agire
Fcst
7.8%
Prev
8.1%
13:45
USD
Indice dei servizi S&P Global PMI
Agire
54.2
Fcst
56.4
Prev
54.5
13:45
USD
Indice Composito S&P Global PMI
Agire
53.6
Fcst
55.0
Prev
55.4
14:00
USD
PMI Non Manifatturiero ISM
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Occupazione Non Manifatturiero
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
Prezzi Pagati Non Manifatturieri ISM
Agire
Fcst
Prev
17:00
USD
Baker Hughes CONTEGGIO DELLE PIATTAFORME PETROLIFERE STATUNITENSI
Agire
Fcst
Prev
424
17:00
USD
Baker Hughes US Total Rig Count
Agire
Fcst
Prev
549
17:40
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Oro Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
266.7 K
19:30
USD
CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
103.0 K
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
-172.5 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
23.4 K