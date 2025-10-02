KurseKategorien
Währungen / IWC
Zurück zum Aktien

IWC: iShares Microcap ETF

152.13 USD 1.34 (0.89%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IWC hat sich für heute um 0.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 151.02 bis zu einem Hoch von 154.06 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares Microcap ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IWC News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von IWC heute?

Die Aktie von iShares Microcap ETF (IWC) notiert heute bei 152.13. Sie wird innerhalb einer Spanne von 151.02 - 154.06 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 150.79 und das Handelsvolumen erreichte 38. Das Live-Chart von IWC zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie IWC Dividenden?

iShares Microcap ETF wird derzeit mit 152.13 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 21.45% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IWC zu verfolgen.

Wie kaufe ich IWC-Aktien?

Sie können Aktien von iShares Microcap ETF (IWC) zum aktuellen Kurs von 152.13 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 152.13 oder 152.43 platziert, während 38 und 0.74% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IWC auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in IWC-Aktien?

Bei einer Investition in iShares Microcap ETF müssen die jährliche Spanne 95.25 - 154.06 und der aktuelle Kurs 152.13 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.13% und 36.51%, bevor sie Orders zu 152.13 oder 152.43 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IWC.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares Micro-Cap ETF?

Der höchste Kurs von iShares Micro-Cap ETF (IWC) im vergangenen Jahr lag bei 154.06. Innerhalb von 95.25 - 154.06 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 150.79 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares Microcap ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares Micro-Cap ETF?

Der niedrigste Kurs von iShares Micro-Cap ETF (IWC) im Laufe des Jahres betrug 95.25. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 152.13 und der Spanne 95.25 - 154.06 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IWC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von IWC statt?

iShares Microcap ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 150.79 und 21.45% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
151.02 154.06
Jahresspanne
95.25 154.06
Vorheriger Schlusskurs
150.79
Eröffnung
151.02
Bid
152.13
Ask
152.43
Tief
151.02
Hoch
154.06
Volumen
38
Tagesänderung
0.89%
Monatsänderung
2.13%
6-Monatsänderung
36.51%
Jahresänderung
21.45%
04 Oktober, Samstag