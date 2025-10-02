- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
IWC: iShares Microcap ETF
Der Wechselkurs von IWC hat sich für heute um 0.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 151.02 bis zu einem Hoch von 154.06 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Microcap ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IWC News
- Weekly Commentary: A Feature, Not A Bug
- Government Shutdown 2025: Prolonged Gridlock Could Trigger Sharp Interest Rate Cuts (SPY)
- No News Is... No News
- Weekly Indicators: Almost Completely Unaffected By Government Shutdown (SP500)
- Stock Market Mighty Mites Outperform, Despite These Risks
- ISM Services PMI: Activity Unchanged In September
- Interest Rate Implications From U.S. Government Shutdown
- U.S. Business Surveys Strengthen The Case For Rate Cuts
- GDP Stays Strong, But Job Cuts And Shutdown Cloud Q4 Outlook
- Bubble Trouble: It's Like 2007 All Over Again
- 3 Way Too Early Predictions For 2026
- Promised Recession… So Where Is It?
- Investing Implications As U.S. Government Enters Shutdown
- Upside Inflation Bias Continues As Fed Faces Data Blackout
- Seasonal Weakness And A Stretch For Risk
- CIO Notebook: U.S. Government Shutdown Not Enough To Derail Momentum
- As U.S. Stocks Hit Records, Do Mexican Equities Offer Diversification Opportunities?
- Buying Treasuries: Keep It Short, Or Lock In Today's Long Rates?
- Macro Insights: A Government Shutdown, The Fed’s Gamble, And A Bubble Ready To Burst
- Global Macro Outlook: Fourth Quarter 2025
- The Truth About Market Impacts Of Government Shutdowns
- Portfolio Signals To Watch At Market Highs
- The Fed Finally Cuts Rates: Why Small Caps Are Suddenly Soaring
- Digging Deeper Into Declining Labor Force Participation
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von IWC heute?
Die Aktie von iShares Microcap ETF (IWC) notiert heute bei 152.13. Sie wird innerhalb einer Spanne von 151.02 - 154.06 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 150.79 und das Handelsvolumen erreichte 38. Das Live-Chart von IWC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie IWC Dividenden?
iShares Microcap ETF wird derzeit mit 152.13 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 21.45% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IWC zu verfolgen.
Wie kaufe ich IWC-Aktien?
Sie können Aktien von iShares Microcap ETF (IWC) zum aktuellen Kurs von 152.13 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 152.13 oder 152.43 platziert, während 38 und 0.74% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IWC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in IWC-Aktien?
Bei einer Investition in iShares Microcap ETF müssen die jährliche Spanne 95.25 - 154.06 und der aktuelle Kurs 152.13 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.13% und 36.51%, bevor sie Orders zu 152.13 oder 152.43 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IWC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares Micro-Cap ETF?
Der höchste Kurs von iShares Micro-Cap ETF (IWC) im vergangenen Jahr lag bei 154.06. Innerhalb von 95.25 - 154.06 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 150.79 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares Microcap ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares Micro-Cap ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares Micro-Cap ETF (IWC) im Laufe des Jahres betrug 95.25. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 152.13 und der Spanne 95.25 - 154.06 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IWC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von IWC statt?
iShares Microcap ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 150.79 und 21.45% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 150.79
- Eröffnung
- 151.02
- Bid
- 152.13
- Ask
- 152.43
- Tief
- 151.02
- Hoch
- 154.06
- Volumen
- 38
- Tagesänderung
- 0.89%
- Monatsänderung
- 2.13%
- 6-Monatsänderung
- 36.51%
- Jahresänderung
- 21.45%