IWC: iShares Microcap ETF

152.13 USD 1.34 (0.89%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IWCの今日の為替レートは、0.89%変化しました。日中、通貨は1あたり151.02の安値と154.06の高値で取引されました。

iShares Microcap ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

IWC株の現在の価格は？

iShares Microcap ETFの株価は本日152.13です。151.02 - 154.06内で取引され、前日の終値は150.79、取引量は38に達しました。IWCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares Microcap ETFの株は配当を出しますか？

iShares Microcap ETFの現在の価格は152.13です。配当方針は会社によりますが、投資家は21.45%やUSDにも注目します。IWCの動きはライブチャートで確認できます。

IWC株を買う方法は？

iShares Microcap ETFの株は現在152.13で購入可能です。注文は通常152.13または152.43付近で行われ、38や0.74%が市場の動きを示します。IWCの最新情報はライブチャートで確認できます。

IWC株に投資する方法は？

iShares Microcap ETFへの投資では、年間の値幅95.25 - 154.06と現在の152.13を考慮します。注文は多くの場合152.13や152.43で行われる前に、2.13%や36.51%と比較されます。IWCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares Micro-Cap ETFの株の最高値は？

iShares Micro-Cap ETFの過去1年の最高値は154.06でした。95.25 - 154.06内で株価は大きく変動し、150.79と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Microcap ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares Micro-Cap ETFの株の最低値は？

iShares Micro-Cap ETF(IWC)の年間最安値は95.25でした。現在の152.13や95.25 - 154.06と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IWCの動きはライブチャートで確認できます。

IWCの株式分割はいつ行われましたか？

iShares Microcap ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、150.79、21.45%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
151.02 154.06
1年のレンジ
95.25 154.06
以前の終値
150.79
始値
151.02
買値
152.13
買値
152.43
安値
151.02
高値
154.06
出来高
38
1日の変化
0.89%
1ヶ月の変化
2.13%
6ヶ月の変化
36.51%
1年の変化
21.45%
04 10月, 土曜日