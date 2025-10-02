КотировкиРазделы
Валюты / IWC
Назад в Рынок акций США

IWC: iShares Microcap ETF

152.13 USD 1.34 (0.89%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IWC за сегодня изменился на 0.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 151.02, а максимальная — 154.06.

Следите за динамикой iShares Microcap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости IWC

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IWC сегодня?

iShares Microcap ETF (IWC) сегодня оценивается на уровне 152.13. Инструмент торгуется в пределах 151.02 - 154.06, вчерашнее закрытие составило 150.79, а торговый объем достиг 38. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IWC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Microcap ETF?

iShares Microcap ETF в настоящее время оценивается в 152.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.45% и USD. Отслеживайте движения IWC на графике в реальном времени.

Как купить акции IWC?

Вы можете купить акции iShares Microcap ETF (IWC) по текущей цене 152.13. Ордера обычно размещаются около 152.13 или 152.43, тогда как 38 и 0.74% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IWC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IWC?

Инвестирование в iShares Microcap ETF предполагает учет годового диапазона 95.25 - 154.06 и текущей цены 152.13. Многие сравнивают 2.13% и 36.51% перед размещением ордеров на 152.13 или 152.43. Изучайте ежедневные изменения цены IWC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Micro-Cap ETF?

Самая высокая цена iShares Micro-Cap ETF (IWC) за последний год составила 154.06. Акции заметно колебались в пределах 95.25 - 154.06, сравнение с 150.79 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Microcap ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Micro-Cap ETF?

Самая низкая цена iShares Micro-Cap ETF (IWC) за год составила 95.25. Сравнение с текущими 152.13 и 95.25 - 154.06 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IWC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IWC?

В прошлом iShares Microcap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 150.79 и 21.45% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
151.02 154.06
Годовой диапазон
95.25 154.06
Предыдущее закрытие
150.79
Open
151.02
Bid
152.13
Ask
152.43
Low
151.02
High
154.06
Объем
38
Дневное изменение
0.89%
Месячное изменение
2.13%
6-месячное изменение
36.51%
Годовое изменение
21.45%
04 октября, суббота