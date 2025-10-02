- Обзор рынка
IWC: iShares Microcap ETF
Курс IWC за сегодня изменился на 0.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 151.02, а максимальная — 154.06.
Следите за динамикой iShares Microcap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости IWC
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IWC сегодня?
iShares Microcap ETF (IWC) сегодня оценивается на уровне 152.13. Инструмент торгуется в пределах 151.02 - 154.06, вчерашнее закрытие составило 150.79, а торговый объем достиг 38. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IWC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Microcap ETF?
iShares Microcap ETF в настоящее время оценивается в 152.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.45% и USD. Отслеживайте движения IWC на графике в реальном времени.
Как купить акции IWC?
Вы можете купить акции iShares Microcap ETF (IWC) по текущей цене 152.13. Ордера обычно размещаются около 152.13 или 152.43, тогда как 38 и 0.74% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IWC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IWC?
Инвестирование в iShares Microcap ETF предполагает учет годового диапазона 95.25 - 154.06 и текущей цены 152.13. Многие сравнивают 2.13% и 36.51% перед размещением ордеров на 152.13 или 152.43. Изучайте ежедневные изменения цены IWC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Micro-Cap ETF?
Самая высокая цена iShares Micro-Cap ETF (IWC) за последний год составила 154.06. Акции заметно колебались в пределах 95.25 - 154.06, сравнение с 150.79 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Microcap ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Micro-Cap ETF?
Самая низкая цена iShares Micro-Cap ETF (IWC) за год составила 95.25. Сравнение с текущими 152.13 и 95.25 - 154.06 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IWC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IWC?
В прошлом iShares Microcap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 150.79 и 21.45% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 150.79
- Open
- 151.02
- Bid
- 152.13
- Ask
- 152.43
- Low
- 151.02
- High
- 154.06
- Объем
- 38
- Дневное изменение
- 0.89%
- Месячное изменение
- 2.13%
- 6-месячное изменение
- 36.51%
- Годовое изменение
- 21.45%