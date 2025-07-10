Moedas / ITUB
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ITUB: Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each
7.27 USD 0.12 (1.68%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ITUB para hoje mudou para 1.68%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.17 e o mais alto foi 7.35.
Veja a dinâmica do par de moedas Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ITUB Notícias
- These Financial Leaders' Stocks Look Firm Ahead Of Fed Announcement
- WF vs. ITUB: Which Stock Is the Better Value Option?
- Itaú Investor Day 2025: The Bank Will Start An Unimaginable Repositioning (NYSE:ITUB)
- Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) Analyst/Investor Day - Slideshow (NYSE:ITUB)
- Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) Analyst/Investor Day Transcript
- Pinpointing Targets In The Financial Sector
- 8 Ideal 'Safer' Dividend Dogs To Buy From 60 August Graham Value All-Stars
- Grupo Galicia Stock: Buy The Dip To Play Argentina's Recovery (NASDAQ:GGAL)
- Banco do Brasil ready to handle ’complex’ issues amid debate over US sanctions
- CIB or ITUB: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Itaú Q2: The Best Result Among Brazilian Private Banks (NYSE:ITUB)
- Intercorp Financial Services to Report Q2 Earnings: What's in Store?
- Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Itaú Unibanco Holding S.A. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ITUB)
- Itau Unibanco H1 Earnings & Revenues Rise Y/Y, Expenses Up
- Itau Unibanco earnings missed, revenue fell short of estimates
- CIB vs. ITUB: Which Stock Is the Better Value Option?
- Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Dodge & Cox International Stock Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Itaú Unibanco Stock (ITUB): Premium Compounder Still Steering Brazil's Banking Scene
- Can Synchrony Beat Q2 Earnings Estimates on Improving Margins?
- Can American Express Beat Q2 Earnings on Growing Network Volumes?
- BMA vs. ITUB: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Trump's Brazil Tariffs Cross This Critical Line, Stocks React
Faixa diária
7.17 7.35
Faixa anual
4.86 7.35
- Fechamento anterior
- 7.15
- Open
- 7.17
- Bid
- 7.27
- Ask
- 7.57
- Low
- 7.17
- High
- 7.35
- Volume
- 11.552 K
- Mudança diária
- 1.68%
- Mudança mensal
- 4.30%
- Mudança de 6 meses
- 32.18%
- Mudança anual
- 9.32%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh