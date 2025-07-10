Divisas / ITUB
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ITUB: Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each
7.27 USD 0.12 (1.68%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ITUB de hoy ha cambiado un 1.68%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 7.17, mientras que el máximo ha alcanzado 7.35.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ITUB News
- These Financial Leaders' Stocks Look Firm Ahead Of Fed Announcement
- WF vs. ITUB: Which Stock Is the Better Value Option?
- Itaú Investor Day 2025: The Bank Will Start An Unimaginable Repositioning (NYSE:ITUB)
- Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) Analyst/Investor Day - Slideshow (NYSE:ITUB)
- Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) Analyst/Investor Day Transcript
- Pinpointing Targets In The Financial Sector
- 8 Ideal 'Safer' Dividend Dogs To Buy From 60 August Graham Value All-Stars
- Grupo Galicia Stock: Buy The Dip To Play Argentina's Recovery (NASDAQ:GGAL)
- Banco do Brasil ready to handle ’complex’ issues amid debate over US sanctions
- CIB or ITUB: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Itaú Q2: The Best Result Among Brazilian Private Banks (NYSE:ITUB)
- Intercorp Financial Services to Report Q2 Earnings: What's in Store?
- Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Itaú Unibanco Holding S.A. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ITUB)
- Itau Unibanco H1 Earnings & Revenues Rise Y/Y, Expenses Up
- Itau Unibanco earnings missed, revenue fell short of estimates
- CIB vs. ITUB: Which Stock Is the Better Value Option?
- Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Dodge & Cox International Stock Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Itaú Unibanco Stock (ITUB): Premium Compounder Still Steering Brazil's Banking Scene
- Can Synchrony Beat Q2 Earnings Estimates on Improving Margins?
- Can American Express Beat Q2 Earnings on Growing Network Volumes?
- BMA vs. ITUB: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Trump's Brazil Tariffs Cross This Critical Line, Stocks React
Rango diario
7.17 7.35
Rango anual
4.86 7.35
- Cierres anteriores
- 7.15
- Open
- 7.17
- Bid
- 7.27
- Ask
- 7.57
- Low
- 7.17
- High
- 7.35
- Volumen
- 11.552 K
- Cambio diario
- 1.68%
- Cambio mensual
- 4.30%
- Cambio a 6 meses
- 32.18%
- Cambio anual
- 9.32%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B