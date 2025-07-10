Währungen / ITUB
ITUB: Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each
7.23 USD 0.04 (0.55%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ITUB hat sich für heute um -0.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.19 bis zu einem Hoch von 7.27 gehandelt.
Verfolgen Sie die Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
7.19 7.27
Jahresspanne
4.86 7.35
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.27
- Eröffnung
- 7.26
- Bid
- 7.23
- Ask
- 7.53
- Tief
- 7.19
- Hoch
- 7.27
- Volumen
- 10.062 K
- Tagesänderung
- -0.55%
- Monatsänderung
- 3.73%
- 6-Monatsänderung
- 31.45%
- Jahresänderung
- 8.72%
