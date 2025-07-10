QuotazioniSezioni
ITUB: Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each

7.33 USD 0.10 (1.38%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ITUB ha avuto una variazione del 1.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.24 e ad un massimo di 7.38.

Segui le dinamiche di Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
7.24 7.38
Intervallo Annuale
4.86 7.38
Chiusura Precedente
7.23
Apertura
7.25
Bid
7.33
Ask
7.63
Minimo
7.24
Massimo
7.38
Volume
8.793 K
Variazione giornaliera
1.38%
Variazione Mensile
5.16%
Variazione Semestrale
33.27%
Variazione Annuale
10.23%
20 settembre, sabato