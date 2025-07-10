Valute / ITUB
ITUB: Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each
7.33 USD 0.10 (1.38%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ITUB ha avuto una variazione del 1.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.24 e ad un massimo di 7.38.
Segui le dinamiche di Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
7.24 7.38
Intervallo Annuale
4.86 7.38
- Chiusura Precedente
- 7.23
- Apertura
- 7.25
- Bid
- 7.33
- Ask
- 7.63
- Minimo
- 7.24
- Massimo
- 7.38
- Volume
- 8.793 K
- Variazione giornaliera
- 1.38%
- Variazione Mensile
- 5.16%
- Variazione Semestrale
- 33.27%
- Variazione Annuale
- 10.23%
20 settembre, sabato