通貨 / ITUB
ITUB: Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each
7.23 USD 0.04 (0.55%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ITUBの今日の為替レートは、-0.55%変化しました。日中、通貨は1あたり7.19の安値と7.27の高値で取引されました。
Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Eachダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ITUB News
1日のレンジ
7.19 7.27
1年のレンジ
4.86 7.35
- 以前の終値
- 7.27
- 始値
- 7.26
- 買値
- 7.23
- 買値
- 7.53
- 安値
- 7.19
- 高値
- 7.27
- 出来高
- 10.062 K
- 1日の変化
- -0.55%
- 1ヶ月の変化
- 3.73%
- 6ヶ月の変化
- 31.45%
- 1年の変化
- 8.72%
