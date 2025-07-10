FiyatlarBölümler
Dövizler / ITUB
Geri dön - Hisse senetleri

ITUB: Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each

7.33 USD 0.10 (1.38%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ITUB fiyatı bugün 1.38% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 7.24 ve Yüksek fiyatı olarak 7.38 aralığında işlem gördü.

Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ITUB haberleri

Günlük aralık
7.24 7.38
Yıllık aralık
4.86 7.38
Önceki kapanış
7.23
Açılış
7.25
Satış
7.33
Alış
7.63
Düşük
7.24
Yüksek
7.38
Hacim
8.793 K
Günlük değişim
1.38%
Aylık değişim
5.16%
6 aylık değişim
33.27%
Yıllık değişim
10.23%
21 Eylül, Pazar