Moedas / IRIX
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
IRIX: IRIDEX Corporation
1.28 USD 0.01 (0.78%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do IRIX para hoje mudou para -0.78%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.26 e o mais alto foi 1.32.
Veja a dinâmica do par de moedas IRIDEX Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IRIX Notícias
- Iridex regains Nasdaq compliance after resolving listing issue
- Tuesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Iridex director Moore buys $14k in shares
- Iridex CFO Dizon buys $1.7k in IRIX stock
- Iridex Reports 7 Percent Q2 Revenue Gain
- IRIDEX Corporation (IRIX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- IRIDEX earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Iridex Announces First Patient Enrolled in an Independent Landmark Investigator-Led UK Study Evaluating MicroPulse ® Technology as an Adjunct to anti-VEGF Therapy for Diabetic Macular Edema
- IRIDEX expands stock plan and amends charter
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Iridex corp CFO Romeo Dizon acquires shares worth $197
- IRIDEX amends agreement with Novel Inspiration International
- IRIDEX Faces Nasdaq Delisting Over Equity Shortfall
- IRIDEX Corporation (IRIX) Strategic Vision Conference Call (Transcript)
- IRIDEX Corporation (IRIX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
1.26 1.32
Faixa anual
0.76 1.96
- Fechamento anterior
- 1.29
- Open
- 1.30
- Bid
- 1.28
- Ask
- 1.58
- Low
- 1.26
- High
- 1.32
- Volume
- 120
- Mudança diária
- -0.78%
- Mudança mensal
- -5.19%
- Mudança de 6 meses
- 28.00%
- Mudança anual
- -28.89%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh