IRIX: IRIDEX Corporation
1.29 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IRIX за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.27, а максимальная — 1.32.
Следите за динамикой IRIDEX Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.27 1.32
Годовой диапазон
0.76 1.96
- Предыдущее закрытие
- 1.29
- Open
- 1.29
- Bid
- 1.29
- Ask
- 1.59
- Low
- 1.27
- High
- 1.32
- Объем
- 65
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -4.44%
- 6-месячное изменение
- 29.00%
- Годовое изменение
- -28.33%
