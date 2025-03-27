Währungen / IRIX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
IRIX: IRIDEX Corporation
1.19 USD 0.09 (7.03%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IRIX hat sich für heute um -7.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.19 bis zu einem Hoch von 1.28 gehandelt.
Verfolgen Sie die IRIDEX Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IRIX News
- Iridex regains Nasdaq compliance after resolving listing issue
- Tuesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Iridex director Moore buys $14k in shares
- Iridex CFO Dizon buys $1.7k in IRIX stock
- Iridex Reports 7 Percent Q2 Revenue Gain
- IRIDEX Corporation (IRIX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- IRIDEX earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Iridex Announces First Patient Enrolled in an Independent Landmark Investigator-Led UK Study Evaluating MicroPulse ® Technology as an Adjunct to anti-VEGF Therapy for Diabetic Macular Edema
- IRIDEX expands stock plan and amends charter
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Iridex corp CFO Romeo Dizon acquires shares worth $197
- IRIDEX amends agreement with Novel Inspiration International
- IRIDEX Faces Nasdaq Delisting Over Equity Shortfall
- IRIDEX Corporation (IRIX) Strategic Vision Conference Call (Transcript)
- IRIDEX Corporation (IRIX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
1.19 1.28
Jahresspanne
0.76 1.96
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.28
- Eröffnung
- 1.28
- Bid
- 1.19
- Ask
- 1.49
- Tief
- 1.19
- Hoch
- 1.28
- Volumen
- 200
- Tagesänderung
- -7.03%
- Monatsänderung
- -11.85%
- 6-Monatsänderung
- 19.00%
- Jahresänderung
- -33.89%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K