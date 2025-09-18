Moedas / IOR
IOR: Income Opportunity Realty Investors Inc Common Stock
18.51 USD 0.50 (2.78%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do IOR para hoje mudou para 2.78%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.02 e o mais alto foi 18.51.
Veja a dinâmica do par de moedas Income Opportunity Realty Investors Inc Common Stock. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
18.02 18.51
Faixa anual
16.11 19.69
- Fechamento anterior
- 18.01
- Open
- 18.02
- Bid
- 18.51
- Ask
- 18.81
- Low
- 18.02
- High
- 18.51
- Volume
- 2
- Mudança diária
- 2.78%
- Mudança mensal
- 1.70%
- Mudança de 6 meses
- 5.77%
- Mudança anual
- 7.62%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh