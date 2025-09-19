Währungen / IOR
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
IOR: Income Opportunity Realty Investors Inc Common Stock
18.51 USD 0.50 (2.78%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IOR hat sich für heute um 2.78% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.02 bis zu einem Hoch von 18.51 gehandelt.
Verfolgen Sie die Income Opportunity Realty Investors Inc Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
18.02 18.51
Jahresspanne
16.11 19.69
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.01
- Eröffnung
- 18.02
- Bid
- 18.51
- Ask
- 18.81
- Tief
- 18.02
- Hoch
- 18.51
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 2.78%
- Monatsänderung
- 1.70%
- 6-Monatsänderung
- 5.77%
- Jahresänderung
- 7.62%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K