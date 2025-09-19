KurseKategorien
Währungen / IOR
Zurück zum Aktien

IOR: Income Opportunity Realty Investors Inc Common Stock

18.51 USD 0.50 (2.78%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IOR hat sich für heute um 2.78% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.02 bis zu einem Hoch von 18.51 gehandelt.

Verfolgen Sie die Income Opportunity Realty Investors Inc Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
18.02 18.51
Jahresspanne
16.11 19.69
Vorheriger Schlusskurs
18.01
Eröffnung
18.02
Bid
18.51
Ask
18.81
Tief
18.02
Hoch
18.51
Volumen
2
Tagesänderung
2.78%
Monatsänderung
1.70%
6-Monatsänderung
5.77%
Jahresänderung
7.62%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K