IOR: Income Opportunity Realty Investors Inc Common Stock

18.51 USD 0.50 (2.78%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IORの今日の為替レートは、2.78%変化しました。日中、通貨は1あたり18.02の安値と18.51の高値で取引されました。

Income Opportunity Realty Investors Inc Common Stockダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
1日のレンジ
18.02 18.51
1年のレンジ
16.11 19.69
以前の終値
18.01
始値
18.02
買値
18.51
買値
18.81
安値
18.02
高値
18.51
出来高
2
1日の変化
2.78%
1ヶ月の変化
1.70%
6ヶ月の変化
5.77%
1年の変化
7.62%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K