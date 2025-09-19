通貨 / IOR
IOR: Income Opportunity Realty Investors Inc Common Stock
18.51 USD 0.50 (2.78%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IORの今日の為替レートは、2.78%変化しました。日中、通貨は1あたり18.02の安値と18.51の高値で取引されました。
Income Opportunity Realty Investors Inc Common Stockダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
18.02 18.51
1年のレンジ
16.11 19.69
- 以前の終値
- 18.01
- 始値
- 18.02
- 買値
- 18.51
- 買値
- 18.81
- 安値
- 18.02
- 高値
- 18.51
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- 2.78%
- 1ヶ月の変化
- 1.70%
- 6ヶ月の変化
- 5.77%
- 1年の変化
- 7.62%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K