IOR: Income Opportunity Realty Investors Inc Common Stock

18.51 USD 0.50 (2.78%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

IOR fiyatı bugün 2.78% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 18.02 ve Yüksek fiyatı olarak 18.51 aralığında işlem gördü.

Income Opportunity Realty Investors Inc Common Stock hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
18.02 18.51
Yıllık aralık
16.11 19.69
Önceki kapanış
18.01
Açılış
18.02
Satış
18.51
Alış
18.81
Düşük
18.02
Yüksek
18.51
Hacim
2
Günlük değişim
2.78%
Aylık değişim
1.70%
6 aylık değişim
5.77%
Yıllık değişim
7.62%
21 Eylül, Pazar