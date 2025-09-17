Валюты / IOR
IOR: Income Opportunity Realty Investors Inc Common Stock
18.51 USD 0.50 (2.78%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IOR за сегодня изменился на 2.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.02, а максимальная — 18.51.
Следите за динамикой Income Opportunity Realty Investors Inc Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
18.02 18.51
Годовой диапазон
16.11 19.69
- Предыдущее закрытие
- 18.01
- Open
- 18.02
- Bid
- 18.51
- Ask
- 18.81
- Low
- 18.02
- High
- 18.51
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 2.78%
- Месячное изменение
- 1.70%
- 6-месячное изменение
- 5.77%
- Годовое изменение
- 7.62%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.