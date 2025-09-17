КотировкиРазделы
IOR: Income Opportunity Realty Investors Inc Common Stock

18.51 USD 0.50 (2.78%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IOR за сегодня изменился на 2.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.02, а максимальная — 18.51.

Следите за динамикой Income Opportunity Realty Investors Inc Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
18.02 18.51
Годовой диапазон
16.11 19.69
Предыдущее закрытие
18.01
Open
18.02
Bid
18.51
Ask
18.81
Low
18.02
High
18.51
Объем
2
Дневное изменение
2.78%
Месячное изменение
1.70%
6-месячное изменение
5.77%
Годовое изменение
7.62%
