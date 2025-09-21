QuotazioniSezioni
IOR: Income Opportunity Realty Investors Inc Common Stock

18.51 USD 0.50 (2.78%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IOR ha avuto una variazione del 2.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.02 e ad un massimo di 18.51.

Segui le dinamiche di Income Opportunity Realty Investors Inc Common Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
18.02 18.51
Intervallo Annuale
16.11 19.69
Chiusura Precedente
18.01
Apertura
18.02
Bid
18.51
Ask
18.81
Minimo
18.02
Massimo
18.51
Volume
2
Variazione giornaliera
2.78%
Variazione Mensile
1.70%
Variazione Semestrale
5.77%
Variazione Annuale
7.62%
