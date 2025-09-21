Valute / IOR
IOR: Income Opportunity Realty Investors Inc Common Stock
18.51 USD 0.50 (2.78%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IOR ha avuto una variazione del 2.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.02 e ad un massimo di 18.51.
Segui le dinamiche di Income Opportunity Realty Investors Inc Common Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
18.02 18.51
Intervallo Annuale
16.11 19.69
- Chiusura Precedente
- 18.01
- Apertura
- 18.02
- Bid
- 18.51
- Ask
- 18.81
- Minimo
- 18.02
- Massimo
- 18.51
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 2.78%
- Variazione Mensile
- 1.70%
- Variazione Semestrale
- 5.77%
- Variazione Annuale
- 7.62%
21 settembre, domenica