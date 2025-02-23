Moedas / INVA
INVA: Innoviva Inc
19.49 USD 0.11 (0.57%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do INVA para hoje mudou para 0.57%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.34 e o mais alto foi 19.55.
Veja a dinâmica do par de moedas Innoviva Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INVA Notícias
Faixa diária
19.34 19.55
Faixa anual
16.67 21.99
- Fechamento anterior
- 19.38
- Open
- 19.40
- Bid
- 19.49
- Ask
- 19.79
- Low
- 19.34
- High
- 19.55
- Volume
- 163
- Mudança diária
- 0.57%
- Mudança mensal
- -5.07%
- Mudança de 6 meses
- 7.86%
- Mudança anual
- 1.09%
