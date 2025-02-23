Valute / INVA
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
INVA: Innoviva Inc
19.19 USD 0.70 (3.52%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio INVA ha avuto una variazione del -3.52% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.16 e ad un massimo di 20.06.
Segui le dinamiche di Innoviva Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INVA News
- Innoviva, Inc. (INVA) Presents at Citi's Biopharma Back to School Conference - Slideshow (NASDAQ:INVA)
- Innoviva, Inc. (INVA) Presents At Citi's Biopharma Back To School Conference Transcript
- This Arm Holdings Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 4 Initiations For Monday - Almonty Indus (NASDAQ:ALM), ARM Holdings (NASDAQ:ARM)
- Oppenheimer initiates Inova Technology stock with Outperform rating
- This Cisco Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - Innoviva (NASDAQ:INVA), Cisco Systems (NASDAQ:CSCO)
- Cantor Fitzgerald initiates Inova Technology stock with Overweight rating
- Theravance stock reaches 52-week high at 21.98 USD
- FDA grants priority review for new oral gonorrhea antibiotic
- FDA reviews new gonorrhea antibiotic from Innoviva
- Innoviva: A Riddle Wrapped In A Mystery Inside An Enigma (NASDAQ:INVA)
- INVA stock touches 52-week high at $21.35 amid robust gains
- Innoviva to Participate in Upcoming Investor Conferences
- ZEVTERA ® (ceftobiprole), an Advanced-Generation Cephalosporin Antibiotic Now Commercially Available in the U.S. to Treat Three Types of Bacterial Infections
- Basilea announces commercial availability of antibiotic Zevtera ® (ceftobiprole) in the United States
- Harbor Health Care ETF Q4 2024 Commentary
- Excelerate Energy, MediaAlpha And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - American Axle & Mfg Hldgs (NYSE:AXL), Alumis (NASDAQ:ALMS)
- Innoviva: Underappreciated Strength In Hospital Therapeutics (NASDAQ:INVA)
Intervallo Giornaliero
19.16 20.06
Intervallo Annuale
16.67 21.99
- Chiusura Precedente
- 19.89
- Apertura
- 19.88
- Bid
- 19.19
- Ask
- 19.49
- Minimo
- 19.16
- Massimo
- 20.06
- Volume
- 1.310 K
- Variazione giornaliera
- -3.52%
- Variazione Mensile
- -6.53%
- Variazione Semestrale
- 6.20%
- Variazione Annuale
- -0.47%
20 settembre, sabato