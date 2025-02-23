通貨 / INVA
INVA: Innoviva Inc
19.89 USD 0.51 (2.63%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
INVAの今日の為替レートは、2.63%変化しました。日中、通貨は1あたり19.34の安値と19.89の高値で取引されました。
Innoviva Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
19.34 19.89
1年のレンジ
16.67 21.99
- 以前の終値
- 19.38
- 始値
- 19.40
- 買値
- 19.89
- 買値
- 20.19
- 安値
- 19.34
- 高値
- 19.89
- 出来高
- 1.174 K
- 1日の変化
- 2.63%
- 1ヶ月の変化
- -3.12%
- 6ヶ月の変化
- 10.07%
- 1年の変化
- 3.16%
