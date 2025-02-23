Валюты / INVA
INVA: Innoviva Inc
19.34 USD 0.21 (1.07%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс INVA за сегодня изменился на -1.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.24, а максимальная — 19.72.
Следите за динамикой Innoviva Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости INVA
- Innoviva, Inc. (INVA) Presents at Citi's Biopharma Back to School Conference - Slideshow (NASDAQ:INVA)
- Innoviva, Inc. (INVA) Presents At Citi's Biopharma Back To School Conference Transcript
- This Arm Holdings Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 4 Initiations For Monday - Almonty Indus (NASDAQ:ALM), ARM Holdings (NASDAQ:ARM)
- Oppenheimer initiates Inova Technology stock with Outperform rating
- This Cisco Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - Innoviva (NASDAQ:INVA), Cisco Systems (NASDAQ:CSCO)
- Cantor Fitzgerald initiates Inova Technology stock with Overweight rating
- Theravance stock reaches 52-week high at 21.98 USD
- FDA grants priority review for new oral gonorrhea antibiotic
- FDA reviews new gonorrhea antibiotic from Innoviva
- Innoviva: A Riddle Wrapped In A Mystery Inside An Enigma (NASDAQ:INVA)
- INVA stock touches 52-week high at $21.35 amid robust gains
- Innoviva to Participate in Upcoming Investor Conferences
- ZEVTERA ® (ceftobiprole), an Advanced-Generation Cephalosporin Antibiotic Now Commercially Available in the U.S. to Treat Three Types of Bacterial Infections
- Basilea announces commercial availability of antibiotic Zevtera ® (ceftobiprole) in the United States
- Harbor Health Care ETF Q4 2024 Commentary
- Excelerate Energy, MediaAlpha And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - American Axle & Mfg Hldgs (NYSE:AXL), Alumis (NASDAQ:ALMS)
- Innoviva: Underappreciated Strength In Hospital Therapeutics (NASDAQ:INVA)
Дневной диапазон
19.24 19.72
Годовой диапазон
16.67 21.99
- Предыдущее закрытие
- 19.55
- Open
- 19.64
- Bid
- 19.34
- Ask
- 19.64
- Low
- 19.24
- High
- 19.72
- Объем
- 1.856 K
- Дневное изменение
- -1.07%
- Месячное изменение
- -5.80%
- 6-месячное изменение
- 7.03%
- Годовое изменение
- 0.31%
