INVA: Innoviva Inc
19.89 USD 0.51 (2.63%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von INVA hat sich für heute um 2.63% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.34 bis zu einem Hoch von 19.89 gehandelt.
Verfolgen Sie die Innoviva Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
19.34 19.89
Jahresspanne
16.67 21.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.38
- Eröffnung
- 19.40
- Bid
- 19.89
- Ask
- 20.19
- Tief
- 19.34
- Hoch
- 19.89
- Volumen
- 1.174 K
- Tagesänderung
- 2.63%
- Monatsänderung
- -3.12%
- 6-Monatsänderung
- 10.07%
- Jahresänderung
- 3.16%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K