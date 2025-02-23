통화 / INVA
INVA: Innoviva Inc
19.19 USD 0.70 (3.52%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
INVA 환율이 오늘 -3.52%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 19.16이고 고가는 20.06이었습니다.
Innoviva Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
19.16 20.06
년간 변동
16.67 21.99
- 이전 종가
- 19.89
- 시가
- 19.88
- Bid
- 19.19
- Ask
- 19.49
- 저가
- 19.16
- 고가
- 20.06
- 볼륨
- 1.310 K
- 일일 변동
- -3.52%
- 월 변동
- -6.53%
- 6개월 변동
- 6.20%
- 년간 변동율
- -0.47%
20 9월, 토요일