시세섹션
통화 / INVA
주식로 돌아가기

INVA: Innoviva Inc

19.19 USD 0.70 (3.52%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

INVA 환율이 오늘 -3.52%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 19.16이고 고가는 20.06이었습니다.

Innoviva Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

INVA News

일일 변동 비율
19.16 20.06
년간 변동
16.67 21.99
이전 종가
19.89
시가
19.88
Bid
19.19
Ask
19.49
저가
19.16
고가
20.06
볼륨
1.310 K
일일 변동
-3.52%
월 변동
-6.53%
6개월 변동
6.20%
년간 변동율
-0.47%
20 9월, 토요일