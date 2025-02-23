Dövizler / INVA
INVA: Innoviva Inc
19.19 USD 0.70 (3.52%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
INVA fiyatı bugün -3.52% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.16 ve Yüksek fiyatı olarak 20.06 aralığında işlem gördü.
Innoviva Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
INVA haberleri
- Innoviva, Inc. (INVA) Presents at Citi's Biopharma Back to School Conference - Slideshow (NASDAQ:INVA)
- Innoviva, Inc. (INVA) Presents At Citi's Biopharma Back To School Conference Transcript
- This Arm Holdings Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 4 Initiations For Monday - Almonty Indus (NASDAQ:ALM), ARM Holdings (NASDAQ:ARM)
- Oppenheimer initiates Inova Technology stock with Outperform rating
- This Cisco Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - Innoviva (NASDAQ:INVA), Cisco Systems (NASDAQ:CSCO)
- Cantor Fitzgerald initiates Inova Technology stock with Overweight rating
- Theravance stock reaches 52-week high at 21.98 USD
- FDA grants priority review for new oral gonorrhea antibiotic
- FDA reviews new gonorrhea antibiotic from Innoviva
- Innoviva: A Riddle Wrapped In A Mystery Inside An Enigma (NASDAQ:INVA)
- INVA stock touches 52-week high at $21.35 amid robust gains
- Innoviva to Participate in Upcoming Investor Conferences
- ZEVTERA ® (ceftobiprole), an Advanced-Generation Cephalosporin Antibiotic Now Commercially Available in the U.S. to Treat Three Types of Bacterial Infections
- Basilea announces commercial availability of antibiotic Zevtera ® (ceftobiprole) in the United States
- Harbor Health Care ETF Q4 2024 Commentary
- Excelerate Energy, MediaAlpha And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - American Axle & Mfg Hldgs (NYSE:AXL), Alumis (NASDAQ:ALMS)
- Innoviva: Underappreciated Strength In Hospital Therapeutics (NASDAQ:INVA)
Günlük aralık
19.16 20.06
Yıllık aralık
16.67 21.99
- Önceki kapanış
- 19.89
- Açılış
- 19.88
- Satış
- 19.19
- Alış
- 19.49
- Düşük
- 19.16
- Yüksek
- 20.06
- Hacim
- 1.310 K
- Günlük değişim
- -3.52%
- Aylık değişim
- -6.53%
- 6 aylık değişim
- 6.20%
- Yıllık değişim
- -0.47%
21 Eylül, Pazar