货币 / INVA
INVA: Innoviva Inc
19.41 USD 0.07 (0.36%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日INVA汇率已更改0.36%。当日，交易品种以低点19.34和高点19.61进行交易。
关注Innoviva Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
INVA新闻
日范围
19.34 19.61
年范围
16.67 21.99
- 前一天收盘价
- 19.34
- 开盘价
- 19.54
- 卖价
- 19.41
- 买价
- 19.71
- 最低价
- 19.34
- 最高价
- 19.61
- 交易量
- 321
- 日变化
- 0.36%
- 月变化
- -5.46%
- 6个月变化
- 7.42%
- 年变化
- 0.67%
