HYTR: CP High Yield Trend ETF
A taxa do HYTR para hoje mudou para -0.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.88 e o mais alto foi 21.88.
Veja a dinâmica do par de moedas CP High Yield Trend ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de HYTR hoje?
Hoje CP High Yield Trend ETF (HYTR) está avaliado em 21.88. O instrumento é negociado dentro de 21.88 - 21.88, o fechamento de ontem foi 21.89, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de HYTR em tempo real.
As ações de CP High Yield Trend ETF pagam dividendos?
Atualmente CP High Yield Trend ETF está avaliado em 21.88. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.27% e USD. Monitore os movimentos de HYTR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de HYTR?
Você pode comprar ações de CP High Yield Trend ETF (HYTR) pelo preço atual 21.88. Ordens geralmente são executadas perto de 21.88 ou 22.18, enquanto 3 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de HYTR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de HYTR?
Investir em CP High Yield Trend ETF envolve considerar a faixa anual 20.82 - 22.19 e o preço atual 21.88. Muitos comparam -0.27% e 2.96% antes de enviar ordens em 21.88 ou 22.18. Estude as mudanças diárias de preço de HYTR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Counterpoint High Yield Trend ETF?
O maior preço de Counterpoint High Yield Trend ETF (HYTR) no último ano foi 22.19. As ações oscilaram bastante dentro de 20.82 - 22.19, e a comparação com 21.89 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de CP High Yield Trend ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Counterpoint High Yield Trend ETF?
O menor preço de Counterpoint High Yield Trend ETF (HYTR) no ano foi 20.82. A comparação com o preço atual 21.88 e 20.82 - 22.19 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de HYTR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de HYTR?
No passado CP High Yield Trend ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.89 e -0.27% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 21.89
- Open
- 21.88
- Bid
- 21.88
- Ask
- 22.18
- Low
- 21.88
- High
- 21.88
- Volume
- 3
- Mudança diária
- -0.05%
- Mudança mensal
- -0.27%
- Mudança de 6 meses
- 2.96%
- Mudança anual
- -0.27%
- Atu.
-
- Projeç.
- $-94.837 bilh
- Prév.
- $-85.541 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 0.0%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 4.2%
- Atu.
- -6.858 milh
- Projeç.
- 0.315 milh
- Prév.
- -0.961 milh
- Atu.
- 1.334 milh
- Projeç.
- -0.345 milh
- Prév.
- -0.770 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 4.25%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.