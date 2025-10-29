报价部分
货币 / HYTR
回到股票

HYTR: CP High Yield Trend ETF

21.88 USD 0.01 (0.05%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日HYTR汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点21.88和高点21.88进行交易。

关注CP High Yield Trend ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

HYTR股票今天的价格是多少？

CP High Yield Trend ETF股票今天的定价为21.88。它在21.88 - 21.88范围内交易，昨天的收盘价为21.89，交易量达到3。HYTR的实时价格图表显示了这些更新。

CP High Yield Trend ETF股票是否支付股息？

CP High Yield Trend ETF目前的价值为21.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.27%和USD。实时查看图表以跟踪HYTR走势。

如何购买HYTR股票？

您可以以21.88的当前价格购买CP High Yield Trend ETF股票。订单通常设置在21.88或22.18附近，而3和0.00%显示市场活动。立即关注HYTR的实时图表更新。

如何投资HYTR股票？

投资CP High Yield Trend ETF需要考虑年度范围20.82 - 22.19和当前价格21.88。许多人在以21.88或22.18下订单之前，会比较-0.27%和。实时查看HYTR价格图表，了解每日变化。

Counterpoint High Yield Trend ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Counterpoint High Yield Trend ETF的最高价格是22.19。在20.82 - 22.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪CP High Yield Trend ETF的绩效。

Counterpoint High Yield Trend ETF股票的最低价格是多少？

Counterpoint High Yield Trend ETF（HYTR）的最低价格为20.82。将其与当前的21.88和20.82 - 22.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HYTR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HYTR股票是什么时候拆分的？

CP High Yield Trend ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.89和-0.27%中可见。

日范围
21.88 21.88
年范围
20.82 22.19
前一天收盘价
21.89
开盘价
21.88
卖价
21.88
买价
22.18
最低价
21.88
最高价
21.88
交易量
3
日变化
-0.05%
月变化
-0.27%
6个月变化
2.96%
年变化
-0.27%
29 十月, 星期三
12:30
USD
货品贸易帐
实际值
预测值
$​-94.837 B
前值
$​-85.541 B
12:30
USD
零售库存月率m/m
实际值
预测值
前值
12:30
USD
零售库存（不包括汽车）月率m/m
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
0.0%
预测值
1.7%
前值
4.2%
14:30
USD
EIA 原油库存变化
实际值
-6.858 M
预测值
0.315 M
前值
-0.961 M
14:30
USD
EIA 库欣原油库存变化
实际值
1.334 M
预测值
-0.345 M
前值
-0.770 M
18:00
USD
FOMC 会议声明
实际值
预测值
前值
18:00
USD
美联储利率决议
实际值
预测值
前值
4.25%
18:30
USD
联邦公开市场委员会(FOMC)新闻发布会
实际值
预测值
前值