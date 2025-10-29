HYTR: CP High Yield Trend ETF
今日HYTR汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点21.88和高点21.88进行交易。
关注CP High Yield Trend ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
HYTR股票今天的价格是多少？
CP High Yield Trend ETF股票今天的定价为21.88。它在21.88 - 21.88范围内交易，昨天的收盘价为21.89，交易量达到3。HYTR的实时价格图表显示了这些更新。
CP High Yield Trend ETF股票是否支付股息？
CP High Yield Trend ETF目前的价值为21.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.27%和USD。实时查看图表以跟踪HYTR走势。
如何购买HYTR股票？
您可以以21.88的当前价格购买CP High Yield Trend ETF股票。订单通常设置在21.88或22.18附近，而3和0.00%显示市场活动。立即关注HYTR的实时图表更新。
如何投资HYTR股票？
投资CP High Yield Trend ETF需要考虑年度范围20.82 - 22.19和当前价格21.88。许多人在以21.88或22.18下订单之前，会比较-0.27%和。实时查看HYTR价格图表，了解每日变化。
Counterpoint High Yield Trend ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Counterpoint High Yield Trend ETF的最高价格是22.19。在20.82 - 22.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪CP High Yield Trend ETF的绩效。
Counterpoint High Yield Trend ETF股票的最低价格是多少？
Counterpoint High Yield Trend ETF（HYTR）的最低价格为20.82。将其与当前的21.88和20.82 - 22.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HYTR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HYTR股票是什么时候拆分的？
CP High Yield Trend ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.89和-0.27%中可见。
- 前一天收盘价
- 21.89
- 开盘价
- 21.88
- 卖价
- 21.88
- 买价
- 22.18
- 最低价
- 21.88
- 最高价
- 21.88
- 交易量
- 3
- 日变化
- -0.05%
- 月变化
- -0.27%
- 6个月变化
- 2.96%
- 年变化
- -0.27%
- 实际值
-
- 预测值
- $-94.837 B
- 前值
- $-85.541 B
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 4.2%
- 实际值
- -6.858 M
- 预测值
- 0.315 M
- 前值
- -0.961 M
- 实际值
- 1.334 M
- 预测值
- -0.345 M
- 前值
- -0.770 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.25%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值