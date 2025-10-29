CotationsSections
HYTR: CP High Yield Trend ETF

21.90 USD 0.01 (0.05%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de HYTR a changé de 0.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.88 et à un maximum de 21.93.

Suivez la dynamique CP High Yield Trend ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action HYTR aujourd'hui ?

L'action CP High Yield Trend ETF est cotée à 21.90 aujourd'hui. Elle se négocie dans 21.88 - 21.93, a clôturé hier à 21.89 et son volume d'échange a atteint 6. Le graphique en temps réel du cours de HYTR présente ces mises à jour.

L'action CP High Yield Trend ETF verse-t-elle des dividendes ?

CP High Yield Trend ETF est actuellement valorisé à 21.90. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.18% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de HYTR.

Comment acheter des actions HYTR ?

Vous pouvez acheter des actions CP High Yield Trend ETF au cours actuel de 21.90. Les ordres sont généralement placés à proximité de 21.90 ou de 22.20, le 6 et le 0.09% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de HYTR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action HYTR ?

Investir dans CP High Yield Trend ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 20.82 - 22.19 et le prix actuel 21.90. Beaucoup comparent -0.18% et 3.06% avant de passer des ordres à 21.90 ou 22.20. Consultez le graphique du cours de HYTR en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Counterpoint High Yield Trend ETF ?

Le cours le plus élevé de Counterpoint High Yield Trend ETF l'année dernière était 22.19. Au cours de 20.82 - 22.19, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 21.89 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de CP High Yield Trend ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Counterpoint High Yield Trend ETF ?

Le cours le plus bas de Counterpoint High Yield Trend ETF (HYTR) sur l'année a été 20.82. Sa comparaison avec 21.90 et 20.82 - 22.19 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de HYTR sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action HYTR a-t-elle été divisée ?

CP High Yield Trend ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 21.89 et -0.18% après les opérations sur titres.

Range quotidien
21.88 21.93
Range Annuel
20.82 22.19
Clôture Précédente
21.89
Ouverture
21.88
Bid
21.90
Ask
22.20
Plus Bas
21.88
Plus Haut
21.93
Volume
6
Changement quotidien
0.05%
Changement Mensuel
-0.18%
Changement à 6 Mois
3.06%
Changement Annuel
-0.18%
