HYTR: CP High Yield Trend ETF

21.88 USD 0.01 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HYTR за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.88, а максимальная — 21.88.

Следите за динамикой CP High Yield Trend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HYTR сегодня?

CP High Yield Trend ETF (HYTR) сегодня оценивается на уровне 21.88. Инструмент торгуется в пределах 21.88 - 21.88, вчерашнее закрытие составило 21.89, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HYTR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям CP High Yield Trend ETF?

CP High Yield Trend ETF в настоящее время оценивается в 21.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.27% и USD. Отслеживайте движения HYTR на графике в реальном времени.

Как купить акции HYTR?

Вы можете купить акции CP High Yield Trend ETF (HYTR) по текущей цене 21.88. Ордера обычно размещаются около 21.88 или 22.18, тогда как 3 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HYTR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HYTR?

Инвестирование в CP High Yield Trend ETF предполагает учет годового диапазона 20.82 - 22.19 и текущей цены 21.88. Многие сравнивают -0.27% и 2.96% перед размещением ордеров на 21.88 или 22.18. Изучайте ежедневные изменения цены HYTR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Counterpoint High Yield Trend ETF?

Самая высокая цена Counterpoint High Yield Trend ETF (HYTR) за последний год составила 22.19. Акции заметно колебались в пределах 20.82 - 22.19, сравнение с 21.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику CP High Yield Trend ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Counterpoint High Yield Trend ETF?

Самая низкая цена Counterpoint High Yield Trend ETF (HYTR) за год составила 20.82. Сравнение с текущими 21.88 и 20.82 - 22.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HYTR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HYTR?

В прошлом CP High Yield Trend ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.89 и -0.27% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.88 21.88
Годовой диапазон
20.82 22.19
Предыдущее закрытие
21.89
Open
21.88
Bid
21.88
Ask
22.18
Low
21.88
High
21.88
Объем
3
Дневное изменение
-0.05%
Месячное изменение
-0.27%
6-месячное изменение
2.96%
Годовое изменение
-0.27%
