HYTR: CP High Yield Trend ETF
Курс HYTR за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.88, а максимальная — 21.88.
Следите за динамикой CP High Yield Trend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HYTR сегодня?
CP High Yield Trend ETF (HYTR) сегодня оценивается на уровне 21.88. Инструмент торгуется в пределах 21.88 - 21.88, вчерашнее закрытие составило 21.89, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HYTR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям CP High Yield Trend ETF?
CP High Yield Trend ETF в настоящее время оценивается в 21.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.27% и USD. Отслеживайте движения HYTR на графике в реальном времени.
Как купить акции HYTR?
Вы можете купить акции CP High Yield Trend ETF (HYTR) по текущей цене 21.88. Ордера обычно размещаются около 21.88 или 22.18, тогда как 3 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HYTR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HYTR?
Инвестирование в CP High Yield Trend ETF предполагает учет годового диапазона 20.82 - 22.19 и текущей цены 21.88. Многие сравнивают -0.27% и 2.96% перед размещением ордеров на 21.88 или 22.18. Изучайте ежедневные изменения цены HYTR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Counterpoint High Yield Trend ETF?
Самая высокая цена Counterpoint High Yield Trend ETF (HYTR) за последний год составила 22.19. Акции заметно колебались в пределах 20.82 - 22.19, сравнение с 21.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику CP High Yield Trend ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Counterpoint High Yield Trend ETF?
Самая низкая цена Counterpoint High Yield Trend ETF (HYTR) за год составила 20.82. Сравнение с текущими 21.88 и 20.82 - 22.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HYTR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HYTR?
В прошлом CP High Yield Trend ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.89 и -0.27% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.89
- Open
- 21.88
- Bid
- 21.88
- Ask
- 22.18
- Low
- 21.88
- High
- 21.88
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -0.05%
- Месячное изменение
- -0.27%
- 6-месячное изменение
- 2.96%
- Годовое изменение
- -0.27%
- Акт.
-
- Прог.
- $-94.837 млрд
- Пред.
- $-85.541 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 0.0%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 4.2%
- Акт.
- -6.858 млн
- Прог.
- 0.315 млн
- Пред.
- -0.961 млн
- Акт.
- 1.334 млн
- Прог.
- -0.345 млн
- Пред.
- -0.770 млн
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.25%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.