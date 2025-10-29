- Übersicht
HYTR: CP High Yield Trend ETF
Der Wechselkurs von HYTR hat sich für heute um -0.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.81 bis zu einem Hoch von 21.93 gehandelt.
Verfolgen Sie die CP High Yield Trend ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von HYTR heute?
Die Aktie von CP High Yield Trend ETF (HYTR) notiert heute bei 21.81. Sie wird innerhalb einer Spanne von 21.81 - 21.93 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 21.89 und das Handelsvolumen erreichte 34. Das Live-Chart von HYTR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie HYTR Dividenden?
CP High Yield Trend ETF wird derzeit mit 21.81 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.59% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von HYTR zu verfolgen.
Wie kaufe ich HYTR-Aktien?
Sie können Aktien von CP High Yield Trend ETF (HYTR) zum aktuellen Kurs von 21.81 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 21.81 oder 22.11 platziert, während 34 und -0.32% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von HYTR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in HYTR-Aktien?
Bei einer Investition in CP High Yield Trend ETF müssen die jährliche Spanne 20.82 - 22.19 und der aktuelle Kurs 21.81 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.59% und 2.64%, bevor sie Orders zu 21.81 oder 22.11 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von HYTR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Counterpoint High Yield Trend ETF?
Der höchste Kurs von Counterpoint High Yield Trend ETF (HYTR) im vergangenen Jahr lag bei 22.19. Innerhalb von 20.82 - 22.19 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 21.89 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von CP High Yield Trend ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Counterpoint High Yield Trend ETF?
Der niedrigste Kurs von Counterpoint High Yield Trend ETF (HYTR) im Laufe des Jahres betrug 20.82. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 21.81 und der Spanne 20.82 - 22.19 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von HYTR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von HYTR statt?
CP High Yield Trend ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 21.89 und -0.59% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.89
- Eröffnung
- 21.88
- Bid
- 21.81
- Ask
- 22.11
- Tief
- 21.81
- Hoch
- 21.93
- Volumen
- 34
- Tagesänderung
- -0.37%
- Monatsänderung
- -0.59%
- 6-Monatsänderung
- 2.64%
- Jahresänderung
- -0.59%
- Akt
-
- Erw
- $-94.837 B
- Vorh
- $-85.541 B
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 0.0%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 4.2%
- Akt
- -6.858 M
- Erw
- 0.315 M
- Vorh
- -0.961 M
- Akt
- 1.334 M
- Erw
- -0.345 M
- Vorh
- -0.770 M
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 4.00%
- Erw
- Vorh
- 4.25%
- Akt
-
- Erw
- Vorh