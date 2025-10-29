- 概要
HYTR: CP High Yield Trend ETF
HYTRの今日の為替レートは、-0.37%変化しました。日中、通貨は1あたり21.81の安値と21.93の高値で取引されました。
CP High Yield Trend ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
HYTR株の現在の価格は？
CP High Yield Trend ETFの株価は本日21.81です。21.81 - 21.93内で取引され、前日の終値は21.89、取引量は34に達しました。HYTRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
CP High Yield Trend ETFの株は配当を出しますか？
CP High Yield Trend ETFの現在の価格は21.81です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.59%やUSDにも注目します。HYTRの動きはライブチャートで確認できます。
HYTR株を買う方法は？
CP High Yield Trend ETFの株は現在21.81で購入可能です。注文は通常21.81または22.11付近で行われ、34や-0.32%が市場の動きを示します。HYTRの最新情報はライブチャートで確認できます。
HYTR株に投資する方法は？
CP High Yield Trend ETFへの投資では、年間の値幅20.82 - 22.19と現在の21.81を考慮します。注文は多くの場合21.81や22.11で行われる前に、-0.59%や2.64%と比較されます。HYTRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Counterpoint High Yield Trend ETFの株の最高値は？
Counterpoint High Yield Trend ETFの過去1年の最高値は22.19でした。20.82 - 22.19内で株価は大きく変動し、21.89と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。CP High Yield Trend ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Counterpoint High Yield Trend ETFの株の最低値は？
Counterpoint High Yield Trend ETF(HYTR)の年間最安値は20.82でした。現在の21.81や20.82 - 22.19と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。HYTRの動きはライブチャートで確認できます。
HYTRの株式分割はいつ行われましたか？
CP High Yield Trend ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、21.89、-0.59%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 21.89
- 始値
- 21.88
- 買値
- 21.81
- 買値
- 22.11
- 安値
- 21.81
- 高値
- 21.93
- 出来高
- 34
- 1日の変化
- -0.37%
- 1ヶ月の変化
- -0.59%
- 6ヶ月の変化
- 2.64%
- 1年の変化
- -0.59%
