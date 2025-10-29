クォートセクション
通貨 / HYTR
株に戻る

HYTR: CP High Yield Trend ETF

21.81 USD 0.08 (0.37%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HYTRの今日の為替レートは、-0.37%変化しました。日中、通貨は1あたり21.81の安値と21.93の高値で取引されました。

CP High Yield Trend ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

HYTR株の現在の価格は？

CP High Yield Trend ETFの株価は本日21.81です。21.81 - 21.93内で取引され、前日の終値は21.89、取引量は34に達しました。HYTRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

CP High Yield Trend ETFの株は配当を出しますか？

CP High Yield Trend ETFの現在の価格は21.81です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.59%やUSDにも注目します。HYTRの動きはライブチャートで確認できます。

HYTR株を買う方法は？

CP High Yield Trend ETFの株は現在21.81で購入可能です。注文は通常21.81または22.11付近で行われ、34や-0.32%が市場の動きを示します。HYTRの最新情報はライブチャートで確認できます。

HYTR株に投資する方法は？

CP High Yield Trend ETFへの投資では、年間の値幅20.82 - 22.19と現在の21.81を考慮します。注文は多くの場合21.81や22.11で行われる前に、-0.59%や2.64%と比較されます。HYTRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Counterpoint High Yield Trend ETFの株の最高値は？

Counterpoint High Yield Trend ETFの過去1年の最高値は22.19でした。20.82 - 22.19内で株価は大きく変動し、21.89と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。CP High Yield Trend ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Counterpoint High Yield Trend ETFの株の最低値は？

Counterpoint High Yield Trend ETF(HYTR)の年間最安値は20.82でした。現在の21.81や20.82 - 22.19と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。HYTRの動きはライブチャートで確認できます。

HYTRの株式分割はいつ行われましたか？

CP High Yield Trend ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、21.89、-0.59%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
21.81 21.93
1年のレンジ
20.82 22.19
以前の終値
21.89
始値
21.88
買値
21.81
買値
22.11
安値
21.81
高値
21.93
出来高
34
1日の変化
-0.37%
1ヶ月の変化
-0.59%
6ヶ月の変化
2.64%
1年の変化
-0.59%
29 10月, 水曜日
12:30
USD
商品貿易収支
実際
期待
$​-94.837 B
$​-85.541 B
12:30
USD
小売在庫前月比
実際
期待
12:30
USD
小売在庫(自動車を除く)前月比
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
0.0%
期待
1.7%
4.2%
14:30
USD
EIA週間原油在庫
実際
-6.858 M
期待
0.315 M
-0.961 M
14:30
USD
EIAクッシングの原油備蓄の変化
実際
1.334 M
期待
-0.345 M
-0.770 M
18:00
USD
FOMC会合声明
実際
期待
18:00
USD
Fed金利決定
実際
4.00%
期待
4.25%
18:30
USD
FOMC記者会見
実際
期待