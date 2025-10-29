HYTR hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün CP High Yield Trend ETF hisse senedi 21.89 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 21.89 - 21.95 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 21.92 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 50 değerine ulaştı. HYTR canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

CP High Yield Trend ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? CP High Yield Trend ETF hisse senedi şu anda 21.89 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -0.23% ve USD değerlerini izler. HYTR hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

HYTR hisse senedi nasıl alınır? CP High Yield Trend ETF hisselerini şu anki 21.89 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 21.89 ve Ask 22.19 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 50 ve günlük değişim oranı -0.09% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte HYTR fiyat hareketlerini takip edin.

HYTR hisse senedine nasıl yatırım yapılır? CP High Yield Trend ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 20.82 - 22.19 ve mevcut fiyatı 21.89 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 21.89 veya Ask 22.19 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.23% ve 6 aylık değişim oranı 3.01% değerlerini karşılaştırır. HYTR fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Counterpoint High Yield Trend ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Counterpoint High Yield Trend ETF hisse senedi yıllık olarak 22.19 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 20.82 - 22.19). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 21.92 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak CP High Yield Trend ETF performansını takip edin.

Counterpoint High Yield Trend ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Counterpoint High Yield Trend ETF (HYTR) hisse senedi yıllık olarak en düşük 20.82 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 21.89 ve hareket ettiği yıllık aralık 20.82 - 22.19 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki HYTR fiyat hareketlerini izleyin.