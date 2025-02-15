Moedas / HNST
HNST: The Honest Company Inc
3.99 USD 0.02 (0.50%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HNST para hoje mudou para -0.50%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.88 e o mais alto foi 4.07.
Veja a dinâmica do par de moedas The Honest Company Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
HNST Notícias
- The Honest Company Remains Intriguing But Tough To Own (NASDAQ:HNST)
- Celebrity-backed diaper maker Coterie nears sale to Mammoth Brands, sources say
- Honest Company Q2 2025 slides: profitability strengthens amid slowing revenue growth
- Honest Company earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- The Honest Company: On A Stable Footing (NASDAQ:HNST)
- Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Honest Company unveils upgraded Clean Conscious Diapers with enhanced leak protection
- 10 Under-the-Radar Consumer Goods Stocks With Incredible Growth Potential
- The Honest Company Stock: Valuation Already Reflects Improved Earnings (NASDAQ:HNST)
- Honest company chief innovation officer sells shares worth $57,168
- Honest company SVP Thomas Sternweis sells $27,334 in stock
- Honest company CEO Vernon Carla sells $526,414 in stock
- Honest company general counsel sells shares for $63,930
- Tesla appoints Jack Hartung to its board
- Exclusive-Hailey Bieber explores sale of her makeup brand Rhode, sources say
- The Honest Company Stock: The Story Still Needs To Get Better (NASDAQ:HNST)
- Honest Company Hits Record Revenue in 2024
- The Honest Company Poised For Stronger Growth, Analyst Highlights Clean And Natural Focus Amid Market Trends - Honest Co (NASDAQ:HNST)
- The Honest Company, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:HNST)
- The Honest Company, Inc. (HNST) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Meridian Contrarian Fund Q4 2024 Commentary
- Undercovered Dozen: Hammond Power Solutions, Blaize Holdings, Xiaomi, Coherent +
- The Honest Company Is Overvalued But A Long-Term Buy (NASDAQ:HNST)
Faixa diária
3.88 4.07
Faixa anual
3.32 8.97
- Fechamento anterior
- 4.01
- Open
- 4.01
- Bid
- 3.99
- Ask
- 4.29
- Low
- 3.88
- High
- 4.07
- Volume
- 4.673 K
- Mudança diária
- -0.50%
- Mudança mensal
- 4.18%
- Mudança de 6 meses
- -15.11%
- Mudança anual
- 12.39%
