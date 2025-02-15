Валюты / HNST
HNST: The Honest Company Inc
4.01 USD 0.08 (1.96%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HNST за сегодня изменился на -1.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.97, а максимальная — 4.12.
Следите за динамикой The Honest Company Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости HNST
- The Honest Company Remains Intriguing But Tough To Own (NASDAQ:HNST)
- Celebrity-backed diaper maker Coterie nears sale to Mammoth Brands, sources say
- Honest Company Q2 2025 slides: profitability strengthens amid slowing revenue growth
- Honest Company earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- The Honest Company: On A Stable Footing (NASDAQ:HNST)
- Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Honest Company unveils upgraded Clean Conscious Diapers with enhanced leak protection
- 10 Under-the-Radar Consumer Goods Stocks With Incredible Growth Potential
- The Honest Company Stock: Valuation Already Reflects Improved Earnings (NASDAQ:HNST)
- Honest company chief innovation officer sells shares worth $57,168
- Honest company SVP Thomas Sternweis sells $27,334 in stock
- Honest company CEO Vernon Carla sells $526,414 in stock
- Honest company general counsel sells shares for $63,930
- Tesla appoints Jack Hartung to its board
- Exclusive-Hailey Bieber explores sale of her makeup brand Rhode, sources say
- The Honest Company Stock: The Story Still Needs To Get Better (NASDAQ:HNST)
- Honest Company Hits Record Revenue in 2024
- The Honest Company Poised For Stronger Growth, Analyst Highlights Clean And Natural Focus Amid Market Trends - Honest Co (NASDAQ:HNST)
- The Honest Company, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:HNST)
- The Honest Company, Inc. (HNST) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Meridian Contrarian Fund Q4 2024 Commentary
- Undercovered Dozen: Hammond Power Solutions, Blaize Holdings, Xiaomi, Coherent +
- The Honest Company Is Overvalued But A Long-Term Buy (NASDAQ:HNST)
Дневной диапазон
3.97 4.12
Годовой диапазон
3.32 8.97
- Предыдущее закрытие
- 4.09
- Open
- 4.09
- Bid
- 4.01
- Ask
- 4.31
- Low
- 3.97
- High
- 4.12
- Объем
- 4.279 K
- Дневное изменение
- -1.96%
- Месячное изменение
- 4.70%
- 6-месячное изменение
- -14.68%
- Годовое изменение
- 12.96%
