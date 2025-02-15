Währungen / HNST
HNST: The Honest Company Inc
4.03 USD 0.02 (0.49%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HNST hat sich für heute um -0.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.03 bis zu einem Hoch von 4.08 gehandelt.
Verfolgen Sie die The Honest Company Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
HNST News
- The Honest Company Remains Intriguing But Tough To Own (NASDAQ:HNST)
- Celebrity-backed diaper maker Coterie nears sale to Mammoth Brands, sources say
- Honest Company Q2 2025 slides: profitability strengthens amid slowing revenue growth
- Honest Company earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- The Honest Company: On A Stable Footing (NASDAQ:HNST)
- Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Honest Company unveils upgraded Clean Conscious Diapers with enhanced leak protection
- 10 Under-the-Radar Consumer Goods Stocks With Incredible Growth Potential
- The Honest Company Stock: Valuation Already Reflects Improved Earnings (NASDAQ:HNST)
- Honest company chief innovation officer sells shares worth $57,168
- Honest company SVP Thomas Sternweis sells $27,334 in stock
- Honest company CEO Vernon Carla sells $526,414 in stock
- Honest company general counsel sells shares for $63,930
- Tesla appoints Jack Hartung to its board
- Exclusive-Hailey Bieber explores sale of her makeup brand Rhode, sources say
- The Honest Company Stock: The Story Still Needs To Get Better (NASDAQ:HNST)
- Honest Company Hits Record Revenue in 2024
- The Honest Company Poised For Stronger Growth, Analyst Highlights Clean And Natural Focus Amid Market Trends - Honest Co (NASDAQ:HNST)
- The Honest Company, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:HNST)
- The Honest Company, Inc. (HNST) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Meridian Contrarian Fund Q4 2024 Commentary
- Undercovered Dozen: Hammond Power Solutions, Blaize Holdings, Xiaomi, Coherent +
- The Honest Company Is Overvalued But A Long-Term Buy (NASDAQ:HNST)
Tagesspanne
4.03 4.08
Jahresspanne
3.32 8.97
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.05
- Eröffnung
- 4.06
- Bid
- 4.03
- Ask
- 4.33
- Tief
- 4.03
- Hoch
- 4.08
- Volumen
- 149
- Tagesänderung
- -0.49%
- Monatsänderung
- 5.22%
- 6-Monatsänderung
- -14.26%
- Jahresänderung
- 13.52%
