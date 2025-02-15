Devises / HNST
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
HNST: The Honest Company Inc
3.92 USD 0.13 (3.21%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de HNST a changé de -3.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.90 et à un maximum de 4.10.
Suivez la dynamique The Honest Company Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HNST Nouvelles
- The Honest Company: Profitability Achieved, But Growth Remains Elusive (NASDAQ:HNST)
- The Honest Company Remains Intriguing But Tough To Own (NASDAQ:HNST)
- Celebrity-backed diaper maker Coterie nears sale to Mammoth Brands, sources say
- Honest Company Q2 2025 slides: profitability strengthens amid slowing revenue growth
- Honest Company earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- The Honest Company: On A Stable Footing (NASDAQ:HNST)
- Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Honest Company unveils upgraded Clean Conscious Diapers with enhanced leak protection
- 10 Under-the-Radar Consumer Goods Stocks With Incredible Growth Potential
- The Honest Company Stock: Valuation Already Reflects Improved Earnings (NASDAQ:HNST)
- Honest company chief innovation officer sells shares worth $57,168
- Honest company SVP Thomas Sternweis sells $27,334 in stock
- Honest company CEO Vernon Carla sells $526,414 in stock
- Honest company general counsel sells shares for $63,930
- Tesla appoints Jack Hartung to its board
- Exclusive-Hailey Bieber explores sale of her makeup brand Rhode, sources say
- The Honest Company Stock: The Story Still Needs To Get Better (NASDAQ:HNST)
- Honest Company Hits Record Revenue in 2024
- The Honest Company Poised For Stronger Growth, Analyst Highlights Clean And Natural Focus Amid Market Trends - Honest Co (NASDAQ:HNST)
- The Honest Company, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:HNST)
- The Honest Company, Inc. (HNST) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Meridian Contrarian Fund Q4 2024 Commentary
- Undercovered Dozen: Hammond Power Solutions, Blaize Holdings, Xiaomi, Coherent +
- The Honest Company Is Overvalued But A Long-Term Buy (NASDAQ:HNST)
Range quotidien
3.90 4.10
Range Annuel
3.32 8.97
- Clôture Précédente
- 4.05
- Ouverture
- 4.06
- Bid
- 3.92
- Ask
- 4.22
- Plus Bas
- 3.90
- Plus Haut
- 4.10
- Volume
- 4.687 K
- Changement quotidien
- -3.21%
- Changement Mensuel
- 2.35%
- Changement à 6 Mois
- -16.60%
- Changement Annuel
- 10.42%
20 septembre, samedi