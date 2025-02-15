クォートセクション
通貨 / HNST
HNST: The Honest Company Inc

4.05 USD 0.06 (1.50%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HNSTの今日の為替レートは、1.50%変化しました。日中、通貨は1あたり3.99の安値と4.11の高値で取引されました。

The Honest Company Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
3.99 4.11
1年のレンジ
3.32 8.97
以前の終値
3.99
始値
4.01
買値
4.05
買値
4.35
安値
3.99
高値
4.11
出来高
5.022 K
1日の変化
1.50%
1ヶ月の変化
5.74%
6ヶ月の変化
-13.83%
1年の変化
14.08%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K