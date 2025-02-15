通貨 / HNST
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
HNST: The Honest Company Inc
4.05 USD 0.06 (1.50%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HNSTの今日の為替レートは、1.50%変化しました。日中、通貨は1あたり3.99の安値と4.11の高値で取引されました。
The Honest Company Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HNST News
- The Honest Company Remains Intriguing But Tough To Own (NASDAQ:HNST)
- Celebrity-backed diaper maker Coterie nears sale to Mammoth Brands, sources say
- Honest Company Q2 2025 slides: profitability strengthens amid slowing revenue growth
- Honest Company earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- The Honest Company: On A Stable Footing (NASDAQ:HNST)
- Betterware de Mexico SAPI de C (BWMX) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Honest Company unveils upgraded Clean Conscious Diapers with enhanced leak protection
- 10 Under-the-Radar Consumer Goods Stocks With Incredible Growth Potential
- The Honest Company Stock: Valuation Already Reflects Improved Earnings (NASDAQ:HNST)
- Honest company chief innovation officer sells shares worth $57,168
- Honest company SVP Thomas Sternweis sells $27,334 in stock
- Honest company CEO Vernon Carla sells $526,414 in stock
- Honest company general counsel sells shares for $63,930
- Tesla appoints Jack Hartung to its board
- Exclusive-Hailey Bieber explores sale of her makeup brand Rhode, sources say
- The Honest Company Stock: The Story Still Needs To Get Better (NASDAQ:HNST)
- Honest Company Hits Record Revenue in 2024
- The Honest Company Poised For Stronger Growth, Analyst Highlights Clean And Natural Focus Amid Market Trends - Honest Co (NASDAQ:HNST)
- The Honest Company, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:HNST)
- The Honest Company, Inc. (HNST) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Meridian Contrarian Fund Q4 2024 Commentary
- Undercovered Dozen: Hammond Power Solutions, Blaize Holdings, Xiaomi, Coherent +
- The Honest Company Is Overvalued But A Long-Term Buy (NASDAQ:HNST)
1日のレンジ
3.99 4.11
1年のレンジ
3.32 8.97
- 以前の終値
- 3.99
- 始値
- 4.01
- 買値
- 4.05
- 買値
- 4.35
- 安値
- 3.99
- 高値
- 4.11
- 出来高
- 5.022 K
- 1日の変化
- 1.50%
- 1ヶ月の変化
- 5.74%
- 6ヶ月の変化
- -13.83%
- 1年の変化
- 14.08%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K