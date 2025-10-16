- Visão do mercado
GSC: Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF
A taxa do GSC para hoje mudou para 0.26%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 53.35 e o mais alto foi 53.75.
Veja a dinâmica do par de moedas Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
GSC Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de GSC hoje?
Hoje Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) está avaliado em 53.40. O instrumento é negociado dentro de 53.35 - 53.75, o fechamento de ontem foi 53.26, e o volume de negociação atingiu 42. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GSC em tempo real.
As ações de Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF pagam dividendos?
Atualmente Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF está avaliado em 53.40. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.79% e USD. Monitore os movimentos de GSC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de GSC?
Você pode comprar ações de Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) pelo preço atual 53.40. Ordens geralmente são executadas perto de 53.40 ou 53.70, enquanto 42 e -0.63% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GSC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de GSC?
Investir em Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF envolve considerar a faixa anual 40.49 - 56.70 e o preço atual 53.40. Muitos comparam 0.36% e 15.63% antes de enviar ordens em 53.40 ou 53.70. Estude as mudanças diárias de preço de GSC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF?
O maior preço de Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) no último ano foi 56.70. As ações oscilaram bastante dentro de 40.49 - 56.70, e a comparação com 53.26 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF?
O menor preço de Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) no ano foi 40.49. A comparação com o preço atual 53.40 e 40.49 - 56.70 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GSC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de GSC?
No passado Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 53.26 e 3.79% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 53.26
- Open
- 53.74
- Bid
- 53.40
- Ask
- 53.70
- Low
- 53.35
- High
- 53.75
- Volume
- 42
- Mudança diária
- 0.26%
- Mudança mensal
- 0.36%
- Mudança de 6 meses
- 15.63%
- Mudança anual
- 3.79%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- 0.6%
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.1%
- Prév.
- 0.7%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.3%
- Prév.
- 0.7%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- -12.8
- Projeç.
- 4.8
- Prév.
- 23.2
- Atu.
- 4.6
- Projeç.
- 8.3
- Prév.
- 5.6
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.1%
- Prév.
- 0.2%
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.0%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 0.3%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- -2.689 milh
- Prév.
- 3.715 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.276 milh
- Prév.
- -0.763 milh