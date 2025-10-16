CotationsSections
GSC: Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF

53.40 USD 0.14 (0.26%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de GSC a changé de 0.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 53.35 et à un maximum de 53.75.

Suivez la dynamique Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Quel est le prix de l'action GSC aujourd'hui ?

L'action Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF est cotée à 53.40 aujourd'hui. Elle se négocie dans 53.35 - 53.75, a clôturé hier à 53.26 et son volume d'échange a atteint 42. Le graphique en temps réel du cours de GSC présente ces mises à jour.

L'action Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF verse-t-elle des dividendes ?

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF est actuellement valorisé à 53.40. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 3.79% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de GSC.

Comment acheter des actions GSC ?

Vous pouvez acheter des actions Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF au cours actuel de 53.40. Les ordres sont généralement placés à proximité de 53.40 ou de 53.70, le 42 et le -0.63% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de GSC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action GSC ?

Investir dans Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 40.49 - 56.70 et le prix actuel 53.40. Beaucoup comparent 0.36% et 15.63% avant de passer des ordres à 53.40 ou 53.70. Consultez le graphique du cours de GSC en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF ?

Le cours le plus élevé de Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF l'année dernière était 56.70. Au cours de 40.49 - 56.70, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 53.26 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF ?

Le cours le plus bas de Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) sur l'année a été 40.49. Sa comparaison avec 53.40 et 40.49 - 56.70 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de GSC sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action GSC a-t-elle été divisée ?

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 53.26 et 3.79% après les opérations sur titres.

Range quotidien
53.35 53.75
Range Annuel
40.49 56.70
Clôture Précédente
53.26
Ouverture
53.74
Bid
53.40
Ask
53.70
Plus Bas
53.35
Plus Haut
53.75
Volume
42
Changement quotidien
0.26%
Changement Mensuel
0.36%
Changement à 6 Mois
15.63%
Changement Annuel
3.79%
