通貨 / GSC
GSC: Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF

52.72 USD 0.68 (1.27%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GSCの今日の為替レートは、-1.27%変化しました。日中、通貨は1あたり52.52の安値と53.41の高値で取引されました。

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

GSC株の現在の価格は？

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETFの株価は本日52.72です。52.52 - 53.41内で取引され、前日の終値は53.40、取引量は30に達しました。GSCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETFの株は配当を出しますか？

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETFの現在の価格は52.72です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.47%やUSDにも注目します。GSCの動きはライブチャートで確認できます。

GSC株を買う方法は？

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETFの株は現在52.72で購入可能です。注文は通常52.72または53.02付近で行われ、30や-1.24%が市場の動きを示します。GSCの最新情報はライブチャートで確認できます。

GSC株に投資する方法は？

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETFへの投資では、年間の値幅40.49 - 56.70と現在の52.72を考慮します。注文は多くの場合52.72や53.02で行われる前に、-0.92%や14.16%と比較されます。GSCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETFの株の最高値は？

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETFの過去1年の最高値は56.70でした。40.49 - 56.70内で株価は大きく変動し、53.40と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETFの株の最低値は？

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF(GSC)の年間最安値は40.49でした。現在の52.72や40.49 - 56.70と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GSCの動きはライブチャートで確認できます。

GSCの株式分割はいつ行われましたか？

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、53.40、2.47%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
52.52 53.41
1年のレンジ
40.49 56.70
以前の終値
53.40
始値
53.38
買値
52.72
買値
53.02
安値
52.52
高値
53.41
出来高
30
1日の変化
-1.27%
1ヶ月の変化
-0.92%
6ヶ月の変化
14.16%
1年の変化
2.47%
16 10月, 木曜日
00:00
ALL
IMF会合
実際
期待
12:30
USD
小売売上高前月比
実際
期待
-0.2%
0.6%
12:30
USD
コア小売売上高前月比
実際
期待
0.1%
0.7%
12:30
USD
小売制御前月比
実際
期待
-0.3%
0.7%
12:30
USD
PPI前月比
実際
期待
12:30
USD
コアPPI前月比
実際
期待
12:30
USD
フィラデルフィア連銀製造業景況指数（Philadelphia Fed Manufacturing Index）
実際
-12.8
期待
4.8
23.2
12:30
USD
フィラデルフィア連邦準備制度雇用
実際
4.6
期待
8.3
5.6
12:30
USD
新規失業保険申請件数
実際
期待
12:30
USD
失業保険申請件数
実際
期待
13:00
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
13:00
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
14:00
USD
企業在庫前月比
実際
期待
0.1%
0.2%
14:00
USD
小売在庫前月比
実際
期待
0.0%
0.0%
14:00
USD
小売在庫(自動車を除く)前月比
実際
期待
0.3%
14:00
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待
16:00
USD
EIA週間原油在庫
実際
3.524 M
期待
-2.689 M
3.715 M
16:00
USD
EIAクッシングの原油備蓄の変化
実際
-0.703 M
期待
-0.276 M
-0.763 M