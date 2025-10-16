КотировкиРазделы
GSC: Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF

53.40 USD 0.14 (0.26%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GSC за сегодня изменился на 0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 53.35, а максимальная — 53.75.

Следите за динамикой Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Какова цена акций GSC сегодня?

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) сегодня оценивается на уровне 53.40. Инструмент торгуется в пределах 53.35 - 53.75, вчерашнее закрытие составило 53.26, а торговый объем достиг 42. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GSC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF?

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF в настоящее время оценивается в 53.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.79% и USD. Отслеживайте движения GSC на графике в реальном времени.

Как купить акции GSC?

Вы можете купить акции Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) по текущей цене 53.40. Ордера обычно размещаются около 53.40 или 53.70, тогда как 42 и -0.63% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GSC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GSC?

Инвестирование в Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF предполагает учет годового диапазона 40.49 - 56.70 и текущей цены 53.40. Многие сравнивают 0.36% и 15.63% перед размещением ордеров на 53.40 или 53.70. Изучайте ежедневные изменения цены GSC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF?

Самая высокая цена Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) за последний год составила 56.70. Акции заметно колебались в пределах 40.49 - 56.70, сравнение с 53.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF?

Самая низкая цена Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) за год составила 40.49. Сравнение с текущими 53.40 и 40.49 - 56.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GSC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GSC?

В прошлом Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 53.26 и 3.79% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
53.35 53.75
Годовой диапазон
40.49 56.70
Предыдущее закрытие
53.26
Open
53.74
Bid
53.40
Ask
53.70
Low
53.35
High
53.75
Объем
42
Дневное изменение
0.26%
Месячное изменение
0.36%
6-месячное изменение
15.63%
Годовое изменение
3.79%
