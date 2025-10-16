Der Wechselkurs von GSC hat sich für heute um 0.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 52.73 bis zu einem Hoch von 52.73 gehandelt.

Verfolgen Sie die Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.