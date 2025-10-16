- Übersicht
GSC: Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF
Der Wechselkurs von GSC hat sich für heute um 0.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 52.73 bis zu einem Hoch von 52.73 gehandelt.
Verfolgen Sie die Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von GSC heute?
Die Aktie von Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) notiert heute bei 52.73. Sie wird innerhalb einer Spanne von 52.73 - 52.73 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 52.72 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von GSC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie GSC Dividenden?
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF wird derzeit mit 52.73 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.49% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GSC zu verfolgen.
Wie kaufe ich GSC-Aktien?
Sie können Aktien von Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) zum aktuellen Kurs von 52.73 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 52.73 oder 53.03 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GSC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in GSC-Aktien?
Bei einer Investition in Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF müssen die jährliche Spanne 40.49 - 56.70 und der aktuelle Kurs 52.73 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.90% und 14.18%, bevor sie Orders zu 52.73 oder 53.03 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GSC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF?
Der höchste Kurs von Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) im vergangenen Jahr lag bei 56.70. Innerhalb von 40.49 - 56.70 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 52.72 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF?
Der niedrigste Kurs von Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) im Laufe des Jahres betrug 40.49. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 52.73 und der Spanne 40.49 - 56.70 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GSC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von GSC statt?
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 52.72 und 2.49% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 52.72
- Eröffnung
- 52.73
- Bid
- 52.73
- Ask
- 53.03
- Tief
- 52.73
- Hoch
- 52.73
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 0.02%
- Monatsänderung
- -0.90%
- 6-Monatsänderung
- 14.18%
- Jahresänderung
- 2.49%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.333 M
- Vorh
- 1.307 M
- Akt
-
- Erw
- 1.333 M
- Vorh
- 1.312 M
- Akt
-
- Erw
- 7.9%
- Vorh
- -8.5%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- -0.1%
- Vorh
- 0.1%
- Akt
-
- Erw
- 1.2%
- Vorh
- 0.9%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 418
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 547
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- $108.6 B
- Vorh
- $49.2 B