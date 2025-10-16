报价部分
货币 / GSC
GSC: Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF

53.40 USD 0.14 (0.26%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日GSC汇率已更改0.26%。当日，交易品种以低点53.35和高点53.75进行交易。

关注Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

GSC股票今天的价格是多少？

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF股票今天的定价为53.40。它在53.35 - 53.75范围内交易，昨天的收盘价为53.26，交易量达到42。GSC的实时价格图表显示了这些更新。

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF股票是否支付股息？

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF目前的价值为53.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.79%和USD。实时查看图表以跟踪GSC走势。

如何购买GSC股票？

您可以以53.40的当前价格购买Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF股票。订单通常设置在53.40或53.70附近，而42和-0.63%显示市场活动。立即关注GSC的实时图表更新。

如何投资GSC股票？

投资Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF需要考虑年度范围40.49 - 56.70和当前价格53.40。许多人在以53.40或53.70下订单之前，会比较0.36%和。实时查看GSC价格图表，了解每日变化。

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF的最高价格是56.70。在40.49 - 56.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF的绩效。

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF股票的最低价格是多少？

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF（GSC）的最低价格为40.49。将其与当前的53.40和40.49 - 56.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GSC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GSC股票是什么时候拆分的？

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、53.26和3.79%中可见。

日范围
53.35 53.75
年范围
40.49 56.70
前一天收盘价
53.26
开盘价
53.74
卖价
53.40
买价
53.70
最低价
53.35
最高价
53.75
交易量
42
日变化
0.26%
月变化
0.36%
6个月变化
15.63%
年变化
3.79%
16 十月, 星期四
00:00
ALL
IMF峰会
实际值
预测值
前值
12:30
USD
零售销售指数月率 m/m
实际值
预测值
-0.2%
前值
0.6%
12:30
USD
核心零售销售指数月率 m/m
实际值
预测值
0.1%
前值
0.7%
12:30
USD
零售管理月率m/m
实际值
预测值
-0.3%
前值
0.7%
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
前值
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
前值
12:30
USD
费城联储制造业指数
实际值
预测值
4.8
前值
23.2
12:30
USD
费城联储就业指数
实际值
预测值
8.3
前值
5.6
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
前值
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
前值
13:00
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
美联储监管副主席Barr讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
商业库存指数月率 m/m
实际值
预测值
0.1%
前值
0.2%
14:00
USD
零售库存月率m/m
实际值
预测值
0.0%
前值
0.0%
14:00
USD
零售库存（不包括汽车）月率m/m
实际值
预测值
前值
0.3%
14:00
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值
16:00
USD
EIA 原油库存变化
实际值
预测值
-2.689 M
前值
3.715 M
16:00
USD
EIA 库欣原油库存变化
实际值
预测值
-0.276 M
前值
-0.763 M